Тем не менее, активных больных в городе стало явно меньше.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал не радоваться «отступлению» коронавируса раньше времени: третья волна все еще не спешит оставлять Северную столицу. При этом число новых заражений сократилось на 0,97 %. За текущую неделю в городе зафиксировали на 12,7 % меньше госпитализаций, чем за предыдущую.

«Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ», — сказал Беглов.