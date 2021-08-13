Беглов: третья волна COVID-19 в Петербурге не закончилась

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: администрация Санкт-Петербурга
Фото: администрация Санкт-Петербурга

Тем не менее, активных больных в городе стало явно меньше.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал не радоваться «отступлению» коронавируса раньше времени: третья волна все еще не спешит оставлять Северную столицу. При этом число новых заражений сократилось на 0,97 %. За текущую неделю в городе зафиксировали на 12,7 % меньше госпитализаций, чем за предыдущую.

«Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ», — сказал Беглов.
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12.08.2021 149
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