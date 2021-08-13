ДТП произошло на дороге рядом с мемориалом «Пушка». О наличии пострадавших не сообщается.
Сегодня, 13 августа, у Тихвина произошло ДТП. На дороге рядом с мемориалом «Пушка» заметили вылетевший в кювет легковой темно-синий автомобиль. О наличии пострадавших не сообщается.
О происшествии сообщили в группе «Подслушано | Тихвин».
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