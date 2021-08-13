Фото: в Ленобласти нашли очередной подпольный цех по производству алкоголя

Предприятие, производившее контрафактные горячительные напитки, обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об этом рассказали в паблике ДТП И ЧП Гатчина в пятницу, 13 августа.

Фото: ДТП И ЧП Гатчина Фото: ДТП И ЧП Гатчина Фото: ДТП И ЧП Гатчина

Всего правоохранители изъяли 4,5 тысячи литров готовой алкогольной продукции и около 6 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Всего в ходе рейда задержано семь человек. В цеху производили ирландский виски, американский бурбон, французский коньяк и итальянский вермут.

Ранее мы писали, что нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах.