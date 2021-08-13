ФАС проверит крупные продуктовые сети из-за роста цен

Автор: Анастасия Щербакова
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Федеральная антимонопольная служба проводит выездные антикартельные проверки в крупнейших торговых сетях страны. 

Как сообщают РИА Новости, проверки начаты с связи с многочисленными обращениями россиян о начавшемся росте цен. ФАС намерено не допустить необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных продуктов.

Назван и предмет проверок — «антиконкурентный сговор, следствием которого может являться рост и поддержание цен». Если подозрения ведомства подтвердятся, торговым сетям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.

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