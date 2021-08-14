Предприниматели Апраксина двора попросили Путина о его реконструкции

Собственники и арендаторы Апраксина двора направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой принять непосредственное участие в судьбе разрушающегося памятника и способствовать его реконструкции.

Обращение, которое подписали более 120 предпринимателей, было передано в приемную президента на Васильевском острове, пишут «Невские новости«.

В письме отмечается, что процесс реконструкции Апраксина двора уже не первый год искусственно тормозится администрацией Петербурга. Решения по заявкам собственников о предоставлении объектов для реставрации не принимаются.

Представитель группы арендаторов Юрий Козлов отметил, что уже есть проект реконструкции комплекса, а у собственников есть желание в ней участвовать. Бизнесмен Вадим Лакшин назвал позицию городского правительства по Апраксину двору полным безразличием.

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В начале недели стало известно, что в Петербурге создана рабочая группа по развитию Апраксина двора. Как выяснилось, группа создана еще в июне этого года, сообщили в комитете по инвестициям. Первая встреча прошла в первых числах месяца. Однако официальных вестей о судьбе двора от местных властей не поступает. В конце июля этого года арендаторы, работники комплекса и горожане написали письмо самому Беглову. Но ответа так и нет.