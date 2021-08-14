Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов России

Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.
Путин отметил, что на юге страны за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с лесными пожарами значительно усложнилась в связи с засухой и порывами ветра.
Глава государства поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья. Он также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась чрезвычайная ситуация, организовать работу по спасению диких животных, максимально сохранить лесные богатства страны.
Региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска в связи с природными бедствиями, даже если нет прямой угрозы от природных пожаров. Он поручил Минздраву и МЧС проанализировать ситуацию в зоне лесных пожаров и принять решение по вывозу людей с хроническими заболеваниями в более благоприятные районы.