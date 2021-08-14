Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в ряде регионов России

Владимир Путин заявил, что в ряде российских регионов масштаб стихийных бедствий носит беспрецедентный характер.

«Прежде всего речь пойдёт о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер», — сказал он на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране.

Путин отметил, что на юге страны за несколько часов может выпасть месячная норма осадков, в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с лесными пожарами значительно усложнилась в связи с засухой и порывами ветра.

Вам будет интересно Видео: лесные пожары в Якутии видно из космоса В Якутии горит более миллиона гектаров леса. В сети опубликовали видеокадры с самолета, на которых видно как огромным клубам дыма... 19.07.2021 855

Глава государства поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья. Он также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась чрезвычайная ситуация, организовать работу по спасению диких животных, максимально сохранить лесные богатства страны.

Региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска в связи с природными бедствиями, даже если нет прямой угрозы от природных пожаров. Он поручил Минздраву и МЧС проанализировать ситуацию в зоне лесных пожаров и принять решение по вывозу людей с хроническими заболеваниями в более благоприятные районы.