Подробности: с шеи сгоревшего в лесу под Выборгом ребенка сняли провод

Ранее ivbg.ru сообщал, что на 63-м километре железной дороги «Санкт-Петербург — Выборг» были обнаружены сожженные тела женщины и ребенка.

Известно, что ребенку на вид 2-2,5 года. С его шеи сняли провод. Женщине на вид примерно 25 лет. Также с места изъяты перчатка, оплавленный мобильный телефон, зажигалка, крышка от канистры, кассовый чек, фрагмент женской сумки, связка ключей, цепочка, медальон, крест и две чайные ложки, сообщает 47news.

Напомним, после обнаружения двух сожженных тел в лесном массиве Выборгского района возбуждено уголовное дело об убийстве. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.