«Сяду прямо тут!»: Нижне-Свирский заповедник показал ночные прогулки барсука — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Во время ночной охоты зверь внезапно уселся посреди дороги, после чего снова пошел по своим делам.

В Нижне-Свирском заповеднике камера поймала ночные похождения барсука. Во время ночной охоты зверь внезапно уселся посреди дороги, после чего снова пошел по своим делам.  «Сяду прямо тут!» — так озаглавили видео с главным героем работники заповедника.

Ночь это время активности барсука, так как днем он в основном спит. Питается барсук растительной пищей: травкой и корешками, и сочными ветвями деревьев. Также в зубы хищника часто попадают разные мелкие животные, такие как мыши или крысы. Еще барсук прекрасно ловит лягушек и рыбу.

 

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15.08.2021 92
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