Во время ночной охоты зверь внезапно уселся посреди дороги, после чего снова пошел по своим делам.

В Нижне-Свирском заповеднике камера поймала ночные похождения барсука. Во время ночной охоты зверь внезапно уселся посреди дороги, после чего снова пошел по своим делам. «Сяду прямо тут!» — так озаглавили видео с главным героем работники заповедника.

Ночь это время активности барсука, так как днем он в основном спит. Питается барсук растительной пищей: травкой и корешками, и сочными ветвями деревьев. Также в зубы хищника часто попадают разные мелкие животные, такие как мыши или крысы. Еще барсук прекрасно ловит лягушек и рыбу.