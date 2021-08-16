Видео: в Афганистане несколько человек погибли, выпав из самолета на лету

Как сообщает Aśvaka News Agency, несколько человек в аэропорту Кабула зацепились за стойку шасси и элементы самолета в надежде покинуть Афганистан. Однако при взлете упали и погибли. Произошедшее запечатлено на видео.

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Погибли не менее четверых человек. В аэропорту Кабула продолжаются хаос и давка. Когда толпа выбежала на взлетную полосу, американские военные, обеспечивающие порядок при эвакуации, открыли огонь в воздух.

От звуков стрельбы началась паника: люди давили друг друга, пока бежали к самолетам. В результате пострадали м погибли еще несколько человек. Их точное число уточняется.