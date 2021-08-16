Видео: одинокая легковушка выгорела дотла на трассе под Петербургом

Очевидцы поделились кадрами горящей иномарки на участке Киевского шоссе.

Видео разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 16 августа.

Как сообщает автор ролика, пожар на обочине дороги произошел около 20:00. Точное местоположение происшествия очевидец не уточнил. На месте крупного возгорания была замечена машина реанимации.

Информация о пострадавших и причинах пожара пока не поступала.