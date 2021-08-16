«Такой наглости я ещё не видела»: в Петербурге мужчина сел на чужой велосипед и уехал по своим делам

В сети поделились кадрами кражи чужого велосипеда прямо посреди большого количества прохожих. Похититель спокойно обрезал специальный защитный замок, сел и уехал «в закат».

Момент кражи удалось запечатлеть неравнодушной жительнице Петербурга. Видео преступления разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 16 августа.

Как отметила автор ролика, около 19:25 у станции метро «Звёздная» в Петербурге мужчина кавказской наружности с медицинской маской на лице достал из рюкзака щипцы, обрезал замок и спокойно уехал.

«Такой наглости я ещё не видела…», — отметила автор ролика.

Ранее мы писали, что правоохранители Всеволожского района получили три обращения о краже за последнюю неделю. Оказалось что это один и тот же человек.