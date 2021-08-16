Кандидатов от партий «Родина» и «Новые люди», видимо, не допустят до выборов в Законодательное Собрание

В областном парламенте нового созыва, вероятно, не будет представителей партий «Родина» и «Новые люди». Леноблизбирком выявил четырёхкратное и более превышение недостоверных подписных листов.

На заседании Леноблизбиркома, прошедшего в понедельник, 16 августа, были обнародованы данные о недопустимом количестве недостоверных подписных листов, которые были выявлены с помощью криминалистов-почерковедов Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также сообщается, что использовался специализированный программно-технический комплекс распознавания и интеллектуальной обработки оцифрованных изображений подписных листов.

В решении за подписью председателя Леноблизбиркома Михаила Лебединского признаны недействительными 20% подписей за партию «Родина» и 21,5% за фракцию «Новые люди».

Таким образом, в бюллетенях на выборы в Законодательное Собрание области будет значится пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко».