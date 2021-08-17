Лжесотрудница банка украла 150 тысяч рублей у пенсионера из Бора

По информации ivbg.ru, 16 августа в полицию Бокситогорского района обратился 72-летний житель деревни Бор. Ему на мобильный телефон позвонила мошенница, которая представилась сотрудником Центробанка.

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Она сообщила пенсионеру, что с его банковского счета собираются похитить деньги, и предложила для надежности перевести их на сторонний, якобы безопасный счет, реквизиты которого продиктовала.

Мужчина поверил мошеннице и перевел ей 150 тысяч рублей. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.