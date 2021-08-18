Горение сланца в Сланцевском районе взято на контроль администрации

Автор: Сергей Агутин
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В Сланцевском районе неизвестные сожгли автомобильные покрышки рядом с неэксплуатируемой шахтой. Огонь перекинулся на горючий сланец, произошло возгорание, которое перешло в пожар.

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18.08.2021 60

Как сообщает 47channel.ru со ссылкой на источник в местной администрации, ситуация взята на контроль. На месте работает группа, установлены очаги низового горения сланца.

В администрации Сланцевского района обратилась к местным организация с просьбой о предоставлении спецтехники для ликвидации возгорания. Ведутся соответствующие работы.

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