Благодаря новым хозяевам, конюшня заметно оживилась — в ней живут лошади, козы, овцы, собаки и гуси, а также устраивают конные прогулки.

В Ленобласти находится 186 усадеб разной степени сохранности, которым требуется внимание и реставрация. Регион займется их восстановлением. Одним из примеров бережного внимания новых хозяев к своим владениям стала усадьба Петра Витгенштейна в поселке Дружноселье, Гатчинского района.

На территории находятся костел Святой Стефании, ставший усыпальницей а также господский дом, скотный двор, конюшня, музей и амбар. Благодаря новым хозяевам, конюшня заметно оживилась — в ней живут лошади, козы, овцы, собаки и гуси, а также устраивают конные прогулки.

Хоть и стоимость реставрация исторических зданий велика, в усадьбе хотя бы расчищают тропы, чтобы сделать пешеходные, велосипедные и конные маршруты. Об этом рассказал Глава комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский отметил.

«Усадьба должна жить. В ней должен быть хозяин. Вот хороший пример этих арендаторов, которые здесь открыли конный клуб», — Евгений Чайковский, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области

Теперь маршрут по землям Петра Витгенштейна включён в проект «Тропа 47». Здесь организовали полноценный конно-пешеходный маршрут: расчистили дорогу, установили два информационных щита и 10 табличек, а также облагородили зоны отдыха. Кроме того, был разработан и изготовлен буклет с описанием маршрута.