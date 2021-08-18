Суд вынес приговор убийцам петербургского бизнесмена Долгополова

В Ленобласти суд вынес приговор убийцам петербургского ресторатора Михаила Долгополова. За нейтрализацию бизнесмена киллеры получили 500 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета области, членам преступной группы Сергею Киму, Андрею Васильеву и Вадиму Обысову вынесен приговор за убийство петербургского ресторатора. Тяжкое преступление сообщниками было четко спланировано заранее.

Сперва они приобрели пистолет марки «ТТ» и автомобиль марки Ford Modeo. Далее, согласно распределению ролей, 16 апреля 2019 года один из обвиняемых под обманным предлогом вывез жертву на автомобиле в арендованный коттедж, расположенный в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области, где его поджидали двое сообщников.

Там-то Михаил Долгополов и был убит выстрелом в голову из пистолета. Позже киллеры закопали его тело в лесном массиве в Новгородской области. Следователям и сотрудникам полиции удалось установить психологический контакт с фигурантами дела, благодаря чему удалось узнать местоположение тела убитого.

«Приговором суда Киму назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы, Обысову — в виде 18 лет лишения свободы, Васильеву — в виде 15 лет лишения, всем с отбыванием в колонии строгого режима»-, сообщают в ведомстве.

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