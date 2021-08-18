Суд вынес приговор убийцам петербургского бизнесмена Долгополова

В Ленобласти суд вынес приговор убийцам петербургского ресторатора Михаила Долгополова. За нейтрализацию бизнесмена киллеры получили 500 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе следственного комитета области, членам преступной группы Сергею Киму, Андрею Васильеву и Вадиму Обысову вынесен приговор за убийство петербургского ресторатора. Тяжкое преступление сообщниками было четко спланировано заранее.
Сперва они приобрели пистолет марки «ТТ» и автомобиль марки Ford Modeo. Далее, согласно распределению ролей, 16 апреля 2019 года один из обвиняемых под обманным предлогом вывез жертву на автомобиле в арендованный коттедж, расположенный в деревне Вайя Гатчинского района Ленинградской области, где его поджидали двое сообщников.
Там-то Михаил Долгополов и был убит выстрелом в голову из пистолета. Позже киллеры закопали его тело в лесном массиве в Новгородской области. Следователям и сотрудникам полиции удалось установить психологический контакт с фигурантами дела, благодаря чему удалось узнать местоположение тела убитого.
Ранее киллеры петербургского ресторатора показали на видео, как прятали его труп