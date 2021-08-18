Жительница деревни Матокса пострадала от укуса змеи

В результате укуса пресмыкающегося женщине понадобилась помощь медиков. Пострадавшая была госпитализирована.

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области, происшествие произошло в лесном массиве около деревни Матокса Всеволожского района.

Для госпитализации потерпевшей понадобилась помощь спасателей. Сперва они эвакуировали женщину, а позже передали сотрудникам скорой помощи. Состояние пострадавшей от укуса женщины пока неизвестно.