Жительница деревни Матокса пострадала от укуса змеи

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате укуса пресмыкающегося женщине понадобилась помощь медиков. Пострадавшая была госпитализирована.

Жительница деревни Матокса пострадала от укуса змеи ядовитая змея, укус змеи, спасатели, скорая помощь, Матокса, Ленобласть
Жительница деревни Матокса пострадала от укуса змеи ядовитая змея, укус змеи, спасатели, скорая помощь, Матокса, Ленобласть
Жительница деревни Матокса пострадала от укуса змеи ядовитая змея, укус змеи, спасатели, скорая помощь, Матокса, Ленобласть

Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области, происшествие произошло в лесном массиве около деревни Матокса Всеволожского района.

Для госпитализации потерпевшей понадобилась помощь спасателей. Сперва они эвакуировали женщину, а позже передали сотрудникам скорой помощи. Состояние пострадавшей от укуса женщины пока неизвестно.

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