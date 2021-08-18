Тело мужчины на берегу Невы в Петербурге лежит уже 12 часов под присмотром двух полицейских

Тело неизвестного вытащили из воды еще утром, 18 августа. Как сообщают очевидцы, спустя 12 часов покойный продолжает лежать на том же самом месте.

Об этом стало известно порталу Мойка78. Фотографии мертвого мужчины, прикрытого зеленой тканью на берегу Невы в Петербурге, стали активно публиковаться в соцсетях в обед, 18 августа. Однако к концу дня утопленник продолжает лежать под охраной двух сотрудников полиции.

По какой причине погибшего не увозят в морг, пока неизвестно.