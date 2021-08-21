Синоптик рассказал, как изменится погода в Петербурге

Все больше в Петербурге ощущается приближение осени.

В эти выходные циклон, во власти которого был Петербург, будет уходить на север, и погода начнет меняться. Об этом «Невским новостям» рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

«Все-таки мы все еще находимся в зоне его влияния, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер юго-западный, с переходом в воскресенье с западного к северо-западному умеренному», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в эти дни ночью +11…+13С°, а днем +18…+20 С°. Временами ожидаются дожди и будет умеренно тепло. На следующей неделе ожидается понижение температуры, днем будет только +15С°.

Завтра, 22 августа, в Ленобласти ожидаются кратковременные дожди и до +21 градусов.