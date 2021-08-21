В Ломоносовском районе стартовал музыкальный фестиваль «Дым над водой»

Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» пройдет в Ленобласти 21 и 22 августа.
Площадкой события, которое будет проходить на открытом воздухе, в этом году станет Центр активного отдыха «Туутари Парк» в Ломоносовском районе. Главным участником мероприятия станет симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Также выступят Вячеслав Бутусов, группы «Чайф», «АукцЫон» и «Цветы», оперные артисты Олеся Петрова и Ольга Пудова.
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20.08.2021 125
Зрители смогут попасть на концерт бесплатно. Необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.