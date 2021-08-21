Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 21 августа

Астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных, 21 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 3,4 миллиона километров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA, наиболее близко астероид подойдет к Земле в 18.10 мск. Его скорость составляет 26 километров в секунду, а размеры – от 400 до 1 300 метров.

В пресс-службе Московского планетария пояснили, что для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.

Ранее в небе над Ленобластью был виден метеорный поток Персеиды.