Два мотоциклиста влетели в грузовик на Октябрьской набережной в Петербурге. Один из них погиб

На Октябрьской набережной минувшим вечером произошла серьёзная авария с участием грузовика и двух мотоциклистов. Одного из них госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Второму выжить не удалось.

Трагедия произошла в минувшие сутки, около 21:11 вечера. В группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург свидетель происшествия поделился ужасными кадрами столкновения двух мотоциклистов с бетономешалкой. От силы удара байки разорвало на части.

Байкеры, двигаясь на набережной, врезались в «миксер», поворачивающий через двойную сплошную. На месте ДТП погиб 37-летний мужчина. Его друг сейчас находится в больнице. Его состояние пока неизвестно.