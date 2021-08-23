В Санкт-Петербурге без вести пропал 24-летний парень

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 25 июля.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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05.08.2021 438
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