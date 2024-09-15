Плюсовая температура на улице не даёт полного понимая, как стоит одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно. В России растёт заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ. Рассказываем, как не подхватить простуду в нынешних реалиях.
Одежда по погоде
Учитывая, что некоторые ленинградцы до сих пор выходят на улицу в шортах и футболках, то вероятность простыть возрастает в разы. Поэтому перед выходом на улицу стоит ознакомиться с приблизительным прогнозом погоды и утеплится в соответствии с ним.
Проветривание помещений
С началом прохладных дней многие перестают проветривать помещения на работе и дома. Это приводит к тому, что застоявшийся воздух становится местом скопления вирусов. В результате возрастает риск заражения.
Проветривайте офисные и домашние помещения хотя бы раз в день, особенно, если вместе с вами находится человек, подающий признаки простуды.
Влажная уборка
Кроме проветривания в борьбе с вирусами помогает ежедневная влажная уборка. Она не занимает много времени. Пройдитесь тряпкой по доступным поверхностям. Так воздух станет чище, а вероятность заболеть снизится.
Витамины
В начале осени самый сезон для многих свежих овощей и фруктов, богатых витаминами. В простудный период введите в рацион лук и чеснок. Особое внимание уделите редьке. В ней содержатся фитонциды, которые противостоят развитию болезнетворных микроорганизмов.
Витамином С богаты лимоны и сироп из шиповника. Пользу окажут отвары из ягод калины, а также с имбирем и липой.
Частые прогулки
Прогулки на свежем воздухе помогут организму адаптироваться к прохладной среде. Так, небольшие променады помогут в дальнейшем избежать негативных реакций на понижение температуры, которые обычно порождают простуды. К тому же на свежем воздухе организм насыщается кислородом, происходит естественная очистка дыхательных путей. Солнечные лучи, пусть и в малом количестве, даруют витамин D, который влияет на иммунитет, укрепляет костную систему и профилактирует развитие опухолей и возникновение осенней хандры. Очевидным плюсом является и физическая нагрузка при ходьбе.
Гигиенические процедуры
После возвращения домой тщательно мойте руки и хотя бы раз в день — нос. Такие действия ограничат возможности вирусов и не дадут им поселиться в организме.
Для орошения носа можно приобрести аптечные препараты, к примеру, «Долфин», «Аквалор» или «Аквамарис». Они содержат микроэлементы, способные оказывать лечебное воздействие на слизистую, укрепляя её иммунитет.
Привычка пить больше воды
Вирусу легче захватить организм, если он обезвожен. В связи с этим старайтесь пить как можно больше жидкости. Обычная питьевая вода способна промыть организм и вывести из него токсины.
Специалисты рекомендуют выпивать около 30 мл воды на один кг веса человека.
Вакцинация
Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем: они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.
Противовирусные препараты — как профилактика от заболеваний
В случае, если кто-то из близких или коллег подхватит простуду, лучше перестраховаться и начать приём противовирусных препаратов. Сейчас в фармацевтической сфере предложено множество медикаментов, созданных для борьбы с вирусами — «Инозин», «Анаферон», «Арбидол», «Кагоцел», «Эргоферон» и другие. Оксолиновая мазь также является действенным средством при профилактике простуды.
Однако применять противовирусные препараты следует с осторожностью. Перед приёмом лучше проконсультируйтесь со специалистом.
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