Плюсовая температура на улице не даёт полного понимая, как стоит одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно. В России растёт заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ. Рассказываем, как не подхватить простуду в нынешних реалиях.

Одежда по погоде

Учитывая, что некоторые ленинградцы до сих пор выходят на улицу в шортах и футболках, то вероятность простыть возрастает в разы. Поэтому перед выходом на улицу стоит ознакомиться с приблизительным прогнозом погоды и утеплится в соответствии с ним.

Проветривание помещений

С началом прохладных дней многие перестают проветривать помещения на работе и дома. Это приводит к тому, что застоявшийся воздух становится местом скопления вирусов. В результате возрастает риск заражения.

Проветривайте офисные и домашние помещения хотя бы раз в день, особенно, если вместе с вами находится человек, подающий признаки простуды.

Влажная уборка

Кроме проветривания в борьбе с вирусами помогает ежедневная влажная уборка. Она не занимает много времени. Пройдитесь тряпкой по доступным поверхностям. Так воздух станет чище, а вероятность заболеть снизится.

Витамины

В начале осени самый сезон для многих свежих овощей и фруктов, богатых витаминами. В простудный период введите в рацион лук и чеснок. Особое внимание уделите редьке. В ней содержатся фитонциды, которые противостоят развитию болезнетворных микроорганизмов.

Витамином С богаты лимоны и сироп из шиповника. Пользу окажут отвары из ягод калины, а также с имбирем и липой.

Частые прогулки

Прогулки на свежем воздухе помогут организму адаптироваться к прохладной среде. Так, небольшие променады помогут в дальнейшем избежать негативных реакций на понижение температуры, которые обычно порождают простуды. К тому же на свежем воздухе организм насыщается кислородом, происходит естественная очистка дыхательных путей. Солнечные лучи, пусть и в малом количестве, даруют витамин D, который влияет на иммунитет, укрепляет костную систему и профилактирует развитие опухолей и возникновение осенней хандры. Очевидным плюсом является и физическая нагрузка при ходьбе.

Гигиенические процедуры

После возвращения домой тщательно мойте руки и хотя бы раз в день — нос. Такие действия ограничат возможности вирусов и не дадут им поселиться в организме.

Для орошения носа можно приобрести аптечные препараты, к примеру, «Долфин», «Аквалор» или «Аквамарис». Они содержат микроэлементы, способные оказывать лечебное воздействие на слизистую, укрепляя её иммунитет.

Привычка пить больше воды

Вирусу легче захватить организм, если он обезвожен. В связи с этим старайтесь пить как можно больше жидкости. Обычная питьевая вода способна промыть организм и вывести из него токсины.

Специалисты рекомендуют выпивать около 30 мл воды на один кг веса человека.

Вакцинация

Прививка — самый эффективный способ массовой профилактики инфекционных болезней, в том числе вирусных, в которым относится грипп. Она поможет сохранить вам здоровый иммунитет. Действенность вакцин проверена временем: они помогли человечеству забыть некоторые опасные заболевания.

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Противовирусные препараты — как профилактика от заболеваний

В случае, если кто-то из близких или коллег подхватит простуду, лучше перестраховаться и начать приём противовирусных препаратов. Сейчас в фармацевтической сфере предложено множество медикаментов, созданных для борьбы с вирусами — «Инозин», «Анаферон», «Арбидол», «Кагоцел», «Эргоферон» и другие. Оксолиновая мазь также является действенным средством при профилактике простуды.

Однако применять противовирусные препараты следует с осторожностью. Перед приёмом лучше проконсультируйтесь со специалистом.

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