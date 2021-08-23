Девушка попала в реанимацию после падения с электросамоката в Петербурге

В результате происшествия петербурженка получила серьезные травмы головного мозга. На данный момент она госпитализирована.
Как сообщает портал 78, несчастный случай произошел в пятницу, 20 августа, на Кондратьевском проспекте в Петербурге. На данный момент известно, что 25-летняя девушка неудачно упала с электросамоката, что привело к сильному удару головой об асфальт.
В результате падения у нее диагностировали травмы головного мозга и перелом височной кости. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в городскую больницу № 3 в отделение нейрохирургической реанимации.
Вам будет интересно
На проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Спасло девушку хорошая реакция водителя "Газели". (function() { ...
10.08.2021 550