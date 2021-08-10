Видео: девушка на самокате попала под колеса «Газели» в Петербурге

На проспекте Обуховской Обороны произошло ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Спасло девушку хорошая реакция водителя «Газели».





Видео происшествия разместили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург вечером, 10 августа. Авария на проспекте Обуховской Обороны произошла днем, в районе 14:00.

Судя по кадрам, девушка на самокате решила пересечь дорогу в непредназначенном для этого месте, прямо перед приближающейся «Газелью». В результате столкновения ее отбросило на траву, в сторону трамвайных путей.

Состояние девушки неизвестно, однако после инцидента она смогла встать.