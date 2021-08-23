Очередные киносъемки в Петербурге перекроют автомобильное движение на две недели

В Санкт-Петербурге в скором времени начнутся съёмки фильма «Воланд» по роману известного русского писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Ограничения на улицах города продлятся почти две недели.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, в понедельник, 23 августа.

На данный момент известно, что уже с полуночи, 25 августа и до 02:00 ночи, 26 августа, перекроют проезд по Биржевой линии и площади Академика Сахарова. С 08:00 утра, 27 августа до 23:59 вечера, 29 августа, движение будет заблокировано по проспекту Луначарского в направлении от улицы Композиторов к Выборгскому шоссе, а также по двум крайним левым полосам проспекта Луначарского в направлении от Выборгского шоссе к улице Композиторов.

С полуночи, 4 сентября и до 23:59 вечера, 5 сентября, перекроют проезд по улице Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улице и улице Маринеско, а с полуночи, 9 сентября до 23:59 11 сентября — по Таврической улице от Суворовского проспекта до Кирочной.

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Также сообщается, что с 08:00 утра, 24 августа до полуночи, 25 августа нельзя будет останавливаться на Биржевой линии и площади Академика Сахарова, с утра, 26 августа по 27 августа — на Луначарского; с 08:00 3 сентября до 00:00 4 сентября — по улице Зайцева и Маринеско; с 08:00 3 сентября до 23:59 5 сентября по нечётной стороне Краснопутиловской; с 08:00 8 сентября до 00:00 9 сентября по Таврической.