В Ленобласти выявили 221 новых зараженных коронавирусом — данные на 24 августа

В Ленобласти за последние сутки выявили 221 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 61 648 человек, выздоровели — 48 831.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+3), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+7), Сумино (+2), Курковицы (+1), Извара (+1), Сельцо (+1).

Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+1), Славково (+1).

Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+9), Кудрово (+9), Янино-1 (+5), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Энколово (+1), Щеглово (+2), им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+2), Романовка (+6), им. Свердлова (+4), Дубровка (+3), Павлово (+5), Корнево (+1), Рахья (+1), Манушкино (+1).

Выборгский район: Выборг (+14), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Стрельцово (+2), Ленинское (+1), Высоцк (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+5), Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Батово (+1), Коммунар (+1), Шпаньково (+1), Большое Рейзино (+2), Химози (+1), Дружная Горка (+1), Мыза-Ивановка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Ополье (+1), Вистино (+1), Веймарн (+1), Фалилеево (+1), Тикопись (+1).

Киришский район: Кириши (+19), Будогощь (+2).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+4), Приладожский (+1), Синявино (+2), Апраксин (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Аннино (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Лебяжье (+1), Яльгелево (+2).

Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+2), Толмачёво (+1), Жельцы (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+4).

Приозерский район: Сосново (+3), Мельниково (+5), Кривко (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+5).

Тихвинский район: Тихвин (+4), Красава (+3).

Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+1), Никольское (+2), Трубников Бор (+1), Федоровское (+1), Рябово (+1), Рублёво (+1).