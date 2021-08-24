В Приозерском районе «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел в кювет — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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В результате аварии пострадал только водитель. Его доставили в больницу Сосново.

Во вторник, 24 августа, на 31 километре дороги «Пески-Сосново-Подгорье» автомобиль ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел за дорогу.

В Приозерском районе "ВАЗ" не справился с управлением и вылетел в кювет — фото Приозерский район, ДТП, ВАЗ
В Приозерском районе "ВАЗ" не справился с управлением и вылетел в кювет — фото Приозерский район, ДТП, ВАЗ
В Приозерском районе "ВАЗ" не справился с управлением и вылетел в кювет — фото Приозерский район, ДТП, ВАЗ

В результате аварии пострадал только водитель. Его доставили в больницу Сосново. Об этом сообщили 47news.

Фото: 47news
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