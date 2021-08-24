В результате аварии пострадал только водитель. Его доставили в больницу Сосново.
Во вторник, 24 августа, на 31 километре дороги «Пески-Сосново-Подгорье» автомобиль ВАЗ-2114 не справился с управлением и вылетел за дорогу.
В результате аварии пострадал только водитель. Его доставили в больницу Сосново. Об этом сообщили 47news.
Фото: 47news
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