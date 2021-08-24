Каждый третий российский школьник провел летние каникулы дома

По данным аналитиков SuperJob, число школьников, побывавших на каникулах за границей и путешествовавших по России, восстановилось до доковидного уровня. А на Черном море летом 2021 года отдохнуло больше детей, чем в 2019 году.

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О том, что ребенок никуда не выезжал и провел лето дома, сообщили 32% родителей. Организовали летний отдых на даче или в деревне 29% респондентов, сумели вывезти детей на берег Черного моря 19%. А 9% отправили ребенка в оздоровительный лагерь.

О том, что дети путешествовали по России или в другой город, сообщили 6% родителей, о поездке за границу — 5%. Школьные лагеря посещали этим летом дети лишь 1% опрошенных. У 6% дети гостили у родственников, отдыхали в санаториях, спортивных лагерях и т. д.