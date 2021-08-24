«Не ожидали такой активности»: Дрозденко рассказал о народной программе «Единой России»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил сознательность и активность ленинградцев в формировании Народной программы «Единой России». По его словам, такой активности от жителей области не ожидали.

Как отметил Александр Дрозденко, от жителей региона в программу «Единой России» поступило порядка 106 тысяч предложений. 70 % из них было собрано в офлайн-режиме.

Также глава 47-го региона уточнил и тот факт, что в основном предложения ленинградцев затрагивают социальную сферу:

«Прежде всего, это социальный блок. Предложения, например, о льготной ипотеке для многодетных семей с возможностью использования материнского капитала, расширение поддержки неполных семей с детьми, особенно на подготовку к школе и в течение учебного процесса. Очень много инициатив по программе «Комфортная среда», благоустройству городов, деревень, скверов, строительству социальных объектов, особенно на селе. Все предложения реальные, живые, от земли. Это здорово», — подчеркнул глава региона.

Помимо прочего, Александр Дрозденко акцентировал внимание и на том, что идея реновации старых школ, которая появилась когда-то в Ленобласти, также теперь стала частью народной программы правящей партии:

«Это означает дополнительную поддержку из федерального бюджета. Нам, например, это позволит вдвое увеличить количество школ в региональной программе реновации».

По словам губернатора Ленобласти, все предложенные инициативы выполнимы.