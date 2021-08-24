«Не ожидали такой активности»: Дрозденко рассказал о народной программе «Единой России»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил сознательность и активность ленинградцев в формировании Народной программы «Единой России». По его словам, такой активности от жителей области не ожидали.
Как отметил Александр Дрозденко, от жителей региона в программу «Единой России» поступило порядка 106 тысяч предложений. 70 % из них было собрано в офлайн-режиме.
Также глава 47-го региона уточнил и тот факт, что в основном предложения ленинградцев затрагивают социальную сферу:
Помимо прочего, Александр Дрозденко акцентировал внимание и на том, что идея реновации старых школ, которая появилась когда-то в Ленобласти, также теперь стала частью народной программы правящей партии:
По словам губернатора Ленобласти, все предложенные инициативы выполнимы.