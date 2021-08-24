Военные учения в Выборге закончились попаданием снаряда в машину помощницы председателя суда

Боевой снаряд пролетел сквозь легковушку помощницы судьи в Выборгском районе Ленобласти. Западный военный округ ситуацию пока не комментировал.

По информации портала 47news, днем, 24 августа, на Пионерской улице в Выборге произошел необычный инцидент — в нескольких метрах от здания городского суда, в один из припаркованных автомобилей у здания городского суда попало нечто похожее на снаряд.

«Влетело в заднее стекло, разорвалось внутри машины, повредило заднее сиденье. Начали тушить люди, приехала пожарная машина… В машине, припаркованной сзади, сидели два мальчика. Они видели, как что-то врезалось стекло, и вспышку. Можно сказать, повезло – на полметра левее, и угодило бы в бензобак», — сообщил председатель Выборгского городского суда Артур Гавриленко.

Сама же машина, вероятно, пораженная боевым снарядом, принадлежит помощнице судьи, пресс-секретарю городского суда Валентине Петровой, сообщает 47news.

«Военные утверждают, что к тому времени учения минут 20 как закончились, но не отрицают, что могла быть развозка присутствовавших. На месте были представители УМВД, военной прокуратуры и следствия, войсковых частей, вертолетчиков. Кто виноват, пытаемся сейчас установить. В любом случае эксперты должны дать свои заключения. Но всяко это не какая-то петарда, она бы не долетела», — рассказал председатель Выборгского суда.

О военных учениях, проводимых в Выборге, мы писали ранее. Тогда было известно, что данные мероприятия ограничат автомобильное движение на три дня.