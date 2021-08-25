Светлана Журова раскрыла некоторые подробности народной программы «Единой России»

«Народная программа» была представлена во время второго этапа съезда партии «Единая Россия». Светлана Журова раскрыла еще несколько подробностей о документе.
«Народная программа» – это программа, созданная совместно и гражданами России, и партией. Это единственная программа из всех партий, в составлении которой непосредственно приняли участие огромное количество наших избирателей», – напомнила Светлана Журова
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«Народная программа» описывает развитие России на ближайшие пять лет. Ее приоритет – человек и его уверенность в будущем. Это выражается в социальной поддержке пенсионеров и малоимущих, развитии санавиации, запрете списывания соцвыплат по исполнительным листам, на что обратил внимание президент 24 августа.
Кроме того, соцвыплаты, которые уже списали со счетов в рамках исполнительного производства, будут возвращены россиянам.
«Программа партии «Единая Россия» остается открытой для предложений граждан, такая практика тоже впервые среди партий – это я считаю очень важным», – отметила Светлана Журова
Журова напомнила, что президент России считает программу способной обеспечить устойчивое развитие страны, защиту ее суверенитета и экономической безопасности.