Ветеринары Ленобласти и сотрудники Нижне-Свирского заповедника отправились в экспедицию, чтобы позаботиться о здоровье местных обитателей.

Особо охраняемая природная территория «Восток Финского залива» оказалась под пристальным вниманием ветеринаров и специалистов. Для этих целей на территории заповедника разложили вакцины против бешенства, взяли пробы птиц и зверей, проверили наличие павших животных. Больные животные могут разносить птичий грипп, африканскую чуму свиней, трихинеллёз и многие другие летальные заболевания.

Помимо сохранения эпизоотической среды «Востока Финского залива», в заповеднике определили четкие границы, чтобы защитить среду от браконьеров и экологического ущерба. Об этом рассказали ЛенТВ24.