Видео: в Петербурге произошло возгорание в салоне троллейбуса. Внутри находились пассажиры

Густые клубы дыма заволокли пересечение Невского и Суворовского проспекта в Петербурге. Пассажиры дымящегося троллейбуса успели покинуть салон.
Вечером , 25 августа в Северной столице произошло возгорание в троллейбусе. Видео с места происшествия опубликовали в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург.
На месте были замечены экстренные службы. Предварительно известно, что в происшествии никто не пострадал.
В МЧС связывают возгорание в общественном транспорте с неисправностью приборной панели. Общая площадь горения составила один квадратный метр.
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25.08.2021 109