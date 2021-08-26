Группа ученых из Аргентины выяснила, что нейтрализующая сила антител, выработанных после вакцинации «Спутником V», со временем только увеличивается.

Исследователями из различных институтов и медучреждений, включая аргентинский Минздрав, Университет Буэнос-Айреса и Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать COVID-19 и его штаммы на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, которые были привиты российской вакциной «Спутник V».

— Аргентинское исследование подтверждает возрастающую эффективность нейтрализующих антител через шесть месяцев после применения «Спутника V», — говорится в сообщении ученых.

Аргентинские ученые также проанализировали эффективность российского препарата против различных штаммов коронавируса, встречающихся в стране. Они выяснили, что антитела способны блокировать инфекцию, которая была вызвана штаммом «Дельта плюс», сообщает «Интерфакс».

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Исследователи отметили, что с течением времени после прививки нейтрализующая сила антител против коронавирусных штаммов растет, в особенности в отношении вариантов «бета» и «гамма».