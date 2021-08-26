Индекс промышленного производства в Ленинградской области вырос

По информации Петростата, рост в январе-июле составил 107,1%.

При этом индекс обрабатывающих производств составил 108,4%, полиграфической деятельности — 145,7%, в производстве текстильных изделий -142,3%, напитков — 141,4%,производстве и обработке изделий из дерева — 139,6%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 129,4%.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть заняла 14-е место в рейтинге регионов с эффективной промышленной политикой по итогам 2020 года. Результаты были презентованы Министерством промышленности и торговли России в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021».