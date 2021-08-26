Жилье на проспекте Карла Маркса выдадут 344 обманутым дольщикам.

В четверг, 26 августа, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Карат» в Кингисеппе. Жилье на проспекте Карла Маркса выдадут 344 обманутым дольщикам. Об этом сообщает ЛенТВ24.

Ранее мы писали о том, что комитет государственного строительного надзора выдал заключение о соответствии для дома. В 2020 году для завершения здания был привлечён донор – компания ПИК. Меньше чем за год донор укрепил конструктив здания, завершил отделку, разводку сетей, благоустройство.