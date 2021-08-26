В Ленобласти в шестой раз пройдет «Ночь кино»

28 августа 2021 года в традиционном формате пройдет всероссийская акция «Ночь кино».

В этом году зрители смогут увидеть три фильма ─ «Конёк-Горбунок» Олега Погодина, «Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Огонь» Алексея Нужного.

Помимо кинотеатров, показы фильмов пройдут в городских культурно-досуговых центрах, домах культуры, библиотеках, коворкингах и театрах. Подробный перечень площадок, где в «Ночь кино» можно посмотреть кино, доступен по ссылке.

«Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, которое отмечается 27 августа. С 2016 года акция стала традиционным ежегодным кинособытием во всех субъектах Российской Федерации.