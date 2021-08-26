В Ленобласти с острова Коневец на вертолете госпитализировали 12-летнего ребенка

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Фото: Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Мальчику стало плохо во время поездки — у него случился приступ легочной недостаточности. Врачи санавиации оперативно оказались на месте и оказали помощь пациенту. 

В Ленобласти с острова Коневец вертолет санавиации госпитализировал задыхающегося 12-летнего ребенка. Мальчику стало плохо во время поездки — у него случился приступ легочной недостаточности.

Врачи санавиации оперативно оказались на месте и оказали помощь пациенту. Вертолет доставил ребенка в больницу. Его жизни ничего не угрожает, сообщает ЛенТВ24.

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