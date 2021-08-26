Путин одобрил предложение «Единой России» по расширению программы расселения аварийного фонда

На момент подготовки публикации под программу попадают дома, признанные аварийными до 2017 года. В рамках этой программы новое жилье получат свыше 530 тысяч человек.

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В новом составе Думы «Единая Россия» распространит программу и на дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2021 года. Для этого партия внесет соответствующие поправки в бюджеты 2022-2024 годы. Уже на первом этапе на реализацию программы направят 45 млрд рублей.

Сама программа расселения аварийного фонда работает по инициативе фракции «Единая Россия». В 2020 году партия поспособствовала увеличению финансирования переселения на 50 млрд рублей. Уже в 2021 году девять регионов России закончат эту программу досрочно.