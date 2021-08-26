Одно из самых узнаваемых и грандиозных произведений Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Хора Духовенства Санкт-Петербургской Митрополии с 3 по 5 сентября.

Мотофестиваль Baltic Rally, который пройдет в Выборге с 3 по 5 сентября, начнется с грандиозного патриотического концерта. Кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский» прозвучит в исполнении Хора Духовенства Санкт-Петербургской Митрополии на Певческом поле.

История этой малоизвестной достопримечательности начинается еще с 30-х годов прошлого столетия. Летний театр был построен в 1933-1934 годах по проекту архитектора Уно Ульберга. Сооружение представляет собой амфитеатр, встроенный в один из редутов старых Восточно-Выборгских укреплений на Интендантской горе. При строительстве была срыта часть оборонительного вала, построена подпорная стенка, сцена и сооружен партер с деревянными скамьями. Название Певческое поле было дано уже советскими переселенцами. Ныне Певческое поле частично отреставрировано.