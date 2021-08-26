Еще несколько городов «в резерве»: Светлана Журова прокомментировала победу Ленобласти в конкурсе благоустройства

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала победу пяти городов Ленинградской области в конкурсе проектов благоустройства.

«Я сегодня в Нижнем Новгороде на форуме «Среда для жизни» радовалась за Светогорск, Тихвин, Лодейное поле, Луга и Коммунар. Ещё несколько городов у нас «в резерве», – сообщила Светлана Журова

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Города получат софинансирование из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства. А проекты, не набравшие достаточно баллов, будут доработаны и отправлены на конкурс в 2021 году.

«Они немного недобрали баллов, но на следующий год мы доработаем проекты, представим их Минстрою, и они тоже могут победить. Например, Всеволожск», – отметила Светлана Журова

Конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и организован Минстроем. По мнению Светланы Журовой, такие инициативы помогают менять облик населенных пунктов России в лучшую сторону.