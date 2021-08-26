Во Всеволожском районе врачи сделали липовые прививки 1600 людям

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Медики прятали 576 ампул с вакциной «Спутник V».

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали пятерых врачей, которые делали пациентам фейковые прививки от COVID-19 — естественно, не бесплатно.

Как пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в Следственном комитете, стоила такая услуга 12 тысяч рублей. Такую схему медики успели провернуть с 1600 пациентами. Вину врачей подтвердили переписки в смартфонах.

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