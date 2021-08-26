Медики прятали 576 ампул с вакциной «Спутник V».

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали пятерых врачей, которые делали пациентам фейковые прививки от COVID-19 — естественно, не бесплатно.

Как пишут «Невские Новости» со ссылкой на источник в Следственном комитете, стоила такая услуга 12 тысяч рублей. Такую схему медики успели провернуть с 1600 пациентами. Вину врачей подтвердили переписки в смартфонах.