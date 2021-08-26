Акцию проведут активисты молодежного волонтерского движения «Интерактив».

29 августа волонтёры молодёжного движения «Интерактив» из Всеволожского района Ленобласти займутся велосипедным маршрутом «Экологический»: они очистят от мусора 10 километров дороги. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Маршрут «Экологический» протяжённостью 270 километров пролегает через охраняемые природные территории Всеволожского, Приозерского и Выборгского районов — благодаря этому велотуристы в путешествии могут ознакомиться с уникальными экологическими объектами.