Стриптизерши ушли на сушу с Большой Невки

Плавучий стриптиз «Забава бар» покинул центр Санкт-Петербурга.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: fontanka.ru
Чиновники наконец смогли заставить стриптизбар покинуть Большую Невку в районе дома 44 по Петроградской набережной . Дело в том, что у клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории реки.
Отмечается, что собственника плавучего бара обязали демонтировать судно и убрать его из акватории.
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24.08.2021 277