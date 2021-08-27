Стриптизерши ушли на сушу с Большой Невки

Автор: Александр Селиванов
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Плавучий стриптиз «Забава бар» покинул центр Санкт-Петербурга.

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Чиновники наконец смогли заставить стриптизбар покинуть Большую Невку в районе дома 44 по Петроградской набережной . Дело в том, что у клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории реки.

Отмечается, что собственника плавучего бара обязали демонтировать судно и убрать его из акватории.

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24.08.2021 277
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