Стриптизерши ушли на сушу с Большой Невки

Плавучий стриптиз «Забава бар» покинул центр Санкт-Петербурга.

Источник: https://t.me/PiterskayaBulka Источник: fontanka.ru

Чиновники наконец смогли заставить стриптизбар покинуть Большую Невку в районе дома 44 по Петроградской набережной . Дело в том, что у клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории реки.

Отмечается, что собственника плавучего бара обязали демонтировать судно и убрать его из акватории.