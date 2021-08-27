Водитель спит — машина горит: в Санкт-Петербурге потушили горящий автомобиль с водителем внутри

Автор: Александр Селиванов
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Мужчина решил поспать в автомобиле, но начался пожар.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, спасатели тушили горящий автомобиль на Торжковской улице.

Сломав заднюю дверь, сотрудники МЧС обнаружили спящего в багажнике мужчину, которого благополучно достали из автомобиля.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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24.08.2021 135
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