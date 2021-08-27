На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 27 августа

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 августа при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 673-674 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

км 668 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка ПЧ механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 98-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

км 54-74, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, заделка трещин в а/б покрытии.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»: