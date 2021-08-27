Представляем второй выпуск нашего проекта «Независимые люди». Главной героиней серии стала трогательная история Александры. Из-за употребления Саша чуть не потеряла речь, но смогла выбраться со дна. Мы очень рады, что она согласилась рассказать свою историю победы над болезнью.

С чего все началось?

Эти издевательства одноклассников, когда на Восьмое марта девочки находят подарки у себя на партах, а мой портфель просто испинали и кинули около кабинета. Это все больно, очень травматично. Я и так чувствовала себя ущербно, потому что у меня не было семьи как таковой и имели место финансовые трудности дома. Я не любила себя. Еще была и самая высокая в школе, что тоже где-то сказывалось. Подобные издевательства в школе и отсутствие общения с мамой, когда мне не с кем было поделиться детскими обидами, превратились в боль, которую я хранила в себе. Плакала по ночам. Потом боль переросла в злость и ненависть. Я стала осуждать людей. Оно все переплеталось между собой. Стала врать: «а я сегодня буду кушать котлеты» или «а мне мама обязательно купит одежду». Я знала, что это все неправда и на ужин меня ждут дешевые макароны, но мне хотелось, чтобы меня приняли. Когда пришло понимание, что это не действует, я решила, что эти люди мне не нужны — не я им, а они мне. Потому я изолировалась от них, они стали моими врагами. Поняла, что сама по себе в этой жизни. Эта изоляция и привела к тому, что сам мир стал врагом. А в алкоголе нашла себе друга, который избавляет меня от страхов, делает раскрепощенной. Выпивала и мне становилось весело. Я не понимала, что остаюсь прежней — той же зашуганной, задерганной девочкой. Что алкоголь ничего не меняет и никак не спасает, я поняла, когда уже было поздно.

Первая проба

Первый раз попробовала алкоголь перед свиданием с парнем. Мне было очень страшно, так как сама по себе я очень застенчивая. Подруга предложила мне выпить. Мы выпили пиво и прошел страх, появилось раскрепощение. Мне казалось, что я самая веселая, самая крутая и все мне по силам. То есть пришли ощущения облегчения и счастья. Таким образом я нашла для себя способ перестать бояться.

«Люди, которых я выбирала себе в друзья, были те, кто употребляет»

В школьные годы у меня была только одна подруга, потому что отношения с остальными сверстниками не складывались. Это происходило из-за того, что мы были малоимущими: я не одевалась соответствующе, чтобы влиться в компанию. Подруга была такая же. Мы с ней нашли друг друга.

В более старшем возрасте у меня появилась компания, в которой люди употребляли. Это произошло, когда поступила в лицей. Я помню даже этот момент. Захожу в туалет, а там девочка. Мы разговорились и я подумала, как же может быть просто начать разговор с людьми. Она показалась мне простым человеком, с которым можно общаться без пафоса. Люди, которые употребляют — простые, без замочек, поэтому меня потянуло в ту степь.

Уже в дальнейшем, люди, которых я выбирала себе в друзья, были те, кто употребляет, близко общаются с мужчинами. То есть, у кого низкие моральные принципы. Они не стремились к получению высшего образования или хорошей работе. У них все было просто, а меня тянуло к этой простоте. Там не было пафоса, которого я сильно боялась. Мне было страшно общаться с людьми, которые были на уровне, так как они могли меня не признать и высмеять. А с этими было просто — меня принимали за свою.

Развал семьи и уход в себя

Когда мне было 12 лет, папа ушел из семьи. Мы с ним стали редко общаться. С мамой после этого начались большие проблемы, так как я стала обвинять ее во всех своих неудачах: в том, что надо мной издевались и я не могла красиво одеваться. Начались скандалы. Думаю, что это способствовало моему употреблению, потому что я не нашла в лице мамы друга, в которому могла бы подойти со своими проблемами, а папа был далеко.

Постоянное употребление и его последствия

Я была постоянно пьяная: в запои уходила лет до 18-20. Потом перешла на постоянное употребление алкоголя. Был такой момент, когда я пила и ходила на работу и жила, в общем-то, обычной жизнью. А были моменты, когда начинала куролесить: могла позволить себе прогулять работу или учебу — это самое безобидное. Когда стала старше, могла уснуть в парке, уехать в незнакомую квартиру или познакомиться с кем угодно. Тусила с бомжами, приводила их к себе, спала на полу. Не знаю, каким чудом я иногда добиралась до дома. Могла по приходу уснуть в коридоре прямо в куртке и обуви. Потом просыпалась, перебиралась на кровать и все было в порядке. Жизнь моя продолжалась. Слово «запой» перестало иметь для меня значение, так как не было разницы.

Я не была трезвой вообще. Выходила на улицу и просто просила деньги у людей. То есть выходила, искала людей, которые выпивают, так как знала, где они могут быть. Чаще всего они тусовались возле магазина, который работал 24 часа. Понимала, что люди пришли туда не за колбасой или сыром, а за сигаретами и алкоголем. Естественно, я начинала с ними разговор, просила угостить сигаретой — слово за слово и через какое-то время мы вместе пили. Я всегда знала, что они мне дадут деньги. Потому что, если бы мы с ними не встретились, думала, что умру. Без алкоголя уже бы не могла. Когда у меня оставалось половина бутылки, начала продумывать план. У меня был миллион вариантов, как найти деньги. Сейчас, думая о том, сколько денег я находила и тратила на алкоголь, мне становится смешно, что теперь таких денег у меня нет и плачу, что мне на что-то не хватает.

Когда последний раз я употребляла, то проснулась от того, что ноги отказались ходить, пропала речь, нарушилась моторика рук — это были самые глобальные последствия, к которым привело меня употребление. До этого момента каждое утро начиналось с трясущегося тела. Доходило до того, что я не контролировала его — возникали непроизвольные движения головой или руками. Также присутствовали панические атаки, постоянная тревожность, от которой начинала сходить с ума. Страдала память. Я не могла вспомнить тех событий, о которых рассказывали люди, где принимала непосредственное участие. Разрушилась нервная система.

Ты можешь рассказать про то утро, когда ты проснулась и не смогла встать с кровати?

Я познакомилась в чате с человеком. Он приехал ко мне. Я уже была в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Мы стали употреблять с ним дальше, сходили в магазин за добавкой. Затем появились еще какие-то люди, мозг уже перестал воспринимать происходящее вокруг. Мы все пили и пили. Помню только, что мы что-то покурили и я легла спать. Проснулась от того, что не могу встать и что-то не так с моим голосом. Пытаюсь взять воду, чтобы попить, но руки не слушаются. Но тогда это было так, что встать я еще могла. Продолжила пить. Был еще такой момент. Первый раз я проснулась ночью и не увидела алкоголя, а этот человек что-то пил. Для меня отсутствие алкоголя было подобно смерти. Началась паника и истерика. Из-за невозможности опохмелиться я ощутила жуткий стресс. Уснула специально, чтобы мне приснился сон, где я пью. Утром возникли проблемы с руками и ногами. Я продолжила выпивать. На второй день я также лежала в комнате, никуда не пошла. Он сходил за новой порцией алкоголя. После очередной порции выпивки меня начало тошнить, из-за того что пять или шесть дней я ничего не ела. Организм начал все отвергать. Встать я не могла. Человек этот ушел и оставил меня без еды и алкоголя. Я лежала и думала о том, что мне нужно найти телефон, позвонить и попросить принести еще бутылку. Мне казалось, что если я сейчас выпью, то все пройдет и наладится, как это было раньше. Я выпивала и могла функционировать. Алкоголь стал как бы источником жизни. Телефон не нашла, пришлось ползком добираться хотя бы до воды. В таком состоянии меня нашел сосед. С этого момента начался ад — путешествия по больницам и реабилитационным центрам. Это было одновременно и роковое, и спасительное утро, когда Бог решил, что я буду жить.

Жизнь в настоящем

Мне сейчас страшно все. Все, что я сейчас делаю, делаю как-будто в первый раз. Потому что все то время, пока я употребляла, у меня был только один страх — остаться без алкоголя. Это было похоже на кошмар. А сейчас мне страшно устраиваться на работу, общаться с людьми или идти в поликлинику. Страх он везде. Но я понимаю, что преодолевая его, начинаю жить. Без этого никак — ничего не получится, чтобы остаться в этом мире.

Отношение к семье после реабилитации

Сейчас я поняла, что такое семья. Когда проходила реабилитацию, были моменты, когда я с трудом справлялась и казалось, что не вынесу этого. Мне хотелось все бросить. Было очень тоскливо. Случались ссоры с другими девочками. И когда мама передавала мне передачки, я чувствовала, что у меня есть семья. Появились мысли, что в мире существуют люди, которые ждут и верят в меня, оплатили реабилитацию. А это большие деньги для моей семьи. Их любовь помогала и подталкивала меня справляться со всеми трудностями. Мысль о том, что ты кому-то искренне нужен, просто так — без денег и тебя любят вдохновила идти дальше.

О целях и мечтах

У меня есть цель. Мечтать я пока боюсь. Раньше я мечтала заработать кучу денег и потратить их на мясо и хороший виски, с которыми можно было бы лечь на диван и кайфовать. Это был предел моих желаний. Были и иллюзорные — про свой бизнес, машину, которые я представляла лежа на диване с бутылкой. Сейчас, когда я вижу реальность и понимаю, что нужно делать, чтобы был свой бизнес или появилась возможность путешествовать, мне страшно мечтать. Именно поэтому я ставлю цели, которые в моем случае кажутся достижимыми. Добиваясь этих целей и ставя галочки, становлюсь смелее. У меня начинает больше получатся, в результате чего цели становятся глобальнее. В начале пути я вообще не знала, чего хочу. Мне было трудно поставить хоть какие-то задачи перед собой. Началось с того, что я просто хотела найти работу, поехать волонтером и похудеть. Сейчас, добиваясь этого, я вижу уже продолжение своей истории. Закончила волонтерство, поменяла работу — теперь я устраиваюсь туда, где мне интересно и доход станет больше. Мои мозг ищет следующие цели: хочу закончить курсы, работать в будущем дизайнером интерьеров. Для того, чтобы прийти на курсы, нужны деньги. Мозг составляет дальнейший план действий.

Можешь назвать главный плюс того, что твоя жизнь так сложилась?

Я стала свободной. Могу не только мечтать, но и сама создавать свою жизнь, делать то, что себе наметила. При употреблении мечты были иллюзорные. Иногда я просыпалась ночью от тревожного осознания того, куда катится моя жизнь. Я вставала и шла на кухню, брала листок бумаги, ручку и писала о своих желаниях — составляла идеальную картину своей жизни. Очень хорошо помню те моменты. Тогда я не понимала, что не смогу этого сделать, пока употребляю. Например, хотела изучать английский язык. Сейчас все это достижимо. Большим плюсом стало и то, что мир теперь является моим помощником. Раньше он воспринимался как враг, с которым я должна бороться и что-то отстаивать. Люди, которых я встречаю в этой жизни, мне помогают. Каждый привносит что-то свое. Все создано не для того, чтобы я употребляла, а для того, чтобы черпала счастье, входила в этот мир и забирала любовь. Теперь я это вижу, а раньше все было в темных тонах — все сводилась к поводу выпить и губить свою жизнь.