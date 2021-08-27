Россиянам предложат картофель эконом-класса

Из-за снижения урожайности картофеля крупного размера Картофельный союз предложил торговым сетям выставлять в продажу упакованный мелкий картофель.
В свою очередь ритейлеры считают, что такой товар вряд ли будет пользоваться повышенным спросом, а внутренний дефицит имеет смысл заместить импортной продукцией. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Вопрос с поставками картофеля обсуждался участниками совещания Минпромторга и Минсельхоза, которой проходило совместно с торговыми сетями и сельхозпроизводителями. В 2021 году из-за погодных условий калибр картофеля изменился, собранные корнеплоды оказались более мелкими, чем ожидалось.
Такая ситуация, по прогнозам экспертов, может привести к росту цен на крупный картофель. В качестве варианта выхода из положения Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент расфасованный мелкий отечественный картофель от 45 мм.
Представители Х5 Group, в которую входят сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», отметили, что уже знают от производителей о том, что в этом году размер поставляемого картофеля уменьшится. В настоящее время обсуждаются оптимальные условия для всех сторон по поставкам.